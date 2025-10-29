آسمان استان از اواخر وقت امروز با وزش باد و گرد و خاک همراه خواهد بود و بارشها از بامداد فردا آغاز می شود .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان کارشناس هواشناسی استان پیش بینی کرد: با ورود سامانه ناپایدار از اواخر وقت امروز آسمان استان با وزش باد و گرد و خاک همراه خواهد بود و بارش ها از بامداد فردا آغاز می شود .

سمیه ملاحی افزود: باران تا روز جمعه ادامه دارد و در این مدت آبگرفتگی معابر دور از انتظار نیست ، علاوه بر کاهش ۸ تا ۱۲ درجه ای دما پدیده رگبار و رعد و برق ،پدیده مه و در ارتفاعات استان بارش پراکنده برف پیش بینی می شود.



وی گفت : از یعد از ظهر روز پنجشنبه آبگرفتگی برخی معابر ،بالا آمدن آب برخی رودخانه ها و مسیل ها ،سیلاب ناگهانی،لغزندگی و اختلال در تردد جاده های کوهستانی ، برخورد صائقه و احتمال آسیب به برخی سازه ها ، کاهش دید به علت پدیده مه و بارش باران مورد انتظار است.