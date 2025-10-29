به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس ؛ مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: هنرستان فنی و حرفه‌ای مرحوم امیدعلی بهرامی با هدف تقویت آموزش‌های مهارتی و ایجاد اشتغال برای جوانان راه‌اندازی شده است.

منوچهر ضیایی افزود: در این هنرستان۳۰۰ دانش‌آموز در رشته‌های مختلف فنی و حرفه‌ای آموزش می‌بینند و برای اجرای آن ۲ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی گفت: این هنرستان دارای کارگاه‌های برق، مکانیک، فناوری اطلاعات و جوشکاری است و در حال حاضر ۱۷ هنرستان فنی و حرفه‌ای زیر نظر آموزش و پرورش در هرمزگان فعالیت می‌کنند.

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور نیز در مراسم بهره‌برداری از این طرح گفت: اجرای طرح «همنوا» در راستای توسعه زیرساخت‌های آموزش فنی و حرفه‌ای و افزایش بهره‌وری آموزشی در کشور است.

غلامحسین محمدی افزود: با اشتراک‌گذاری ظرفیت‌های آموزشی، دسترسی مردم به مهارت‌آموزی افزایش یافته و امسال ۱۳۵ ظرفیت آموزشی در۷۰۰ مرکز دولتی برای دانش‌آموزان ایجاد شده است.

وی گفت: ظرفیت مهارت‌آموزی در مراکز فنی و حرفه‌ای هرمزگان بیش از ۵ هزار نفر است و تا یک سال آینده نیز یک هنرستان دیگر در این استان تجهیز و نوسازی می‌شود تا در دو نوبت، خدمات آموزشی به دانش‌آموزان و مردم ارائه دهد.

محمدی همچنین از جذب ۳۶ میلیارد تومان اعتبار شرکت نفت برای توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای خبر داد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای هرمزگان هم گفت: آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد بخش خصوصی، یکی دیگر از طرح‌های است که امروز در بندرعباس به بهره‌برداری رسید.

محمد بذرافشان افزود: این آموزشگاه در رشته‌های HSE، صنایع شیمیایی، زیست‌فناوری، بازرگانی و مالی خدمات آموزشی ارائه می‌دهد.

پیش‌بینی می‌شود سالانه بیش از یک‌هزار و۴۰۰ نفر در این آموزشگاه آموزش ببینند و ۴۶ نفر نیز به‌صورت مستقیم در آن مشغول به کار هستند.