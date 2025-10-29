تقویت نشاط اجتماعی با برگزاری «جشن ملی نشاط ایرانیان»
معاون وزیر فرهنگ و سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از برنامهریزی گسترده برای ایجاد جریان پایدار نشاط اجتماعی در کشور خبر داد و گفت: هدف ما ایجاد انسجام ملی و تقویت روحیه جمعی جامعه است.
دکتر محمدمهدی احمدی، در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
با اشاره به ریشههای طرح «جشن ملی نشاط اجتماعی ایرانیان» گفت: پس از موفقیتهای ورزشی و علمی اخیر کشور، ریاست محترم جمهوری در هیئت دولت بر لزوم ایجاد نشاط اجتماعی تأکید کردند و مقرر شد وزارتخانههای فرهنگی، ورزشی و علمی در این زمینه نقشآفرینی کنند که مدیریت این جریان به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شد.
وی افزود: با توجه به نزدیکی ایام فاطمیه، این جشن در دو مرحله طراحی شد؛ مرحله نخست، پیشبرنامههایی است که بهعنوان مقدمه جشن اصلی در حال برگزاری است تا فضای نشاط در جامعه استمرار یابد و سپس جشن اصلی با سخنرانی رئیسجمهور و برنامههای فرهنگی و هنری متنوع در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
احمدی با اشاره به اجرای برنامههای هنری در تهران و استانها گفت: معاونت هنری وزارت ارشاد چند مکان در تهران را برای اجرای موسیقی، نمایش خیابانی، کاریکاتور، نقاشی و کارگاههای هنری تعیین کرده است و در استانها نیز این برنامهها در حال برگزاری است.
معاون وزیر فرهنگ هدف نهایی این جشن را «ایجاد نشاط، انسجام ملی و افزایش تابآوری روحی جامعه» عنوان کرد و افزود: برنامههای جشن ملی نشاط ایرانیان پس از دهه فاطمیه تا ایام نوروز ـ که امسال مصادف با عید فطر است ـ بهصورت مستمر در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.