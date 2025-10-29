نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به تأثیر سرگرمی‌های مضر و فضاهای شهوانی در دوری جوانان از نماز، بر لزوم جایگزینی محیط‌های معنوی به جای فضاهای معارض با نماز تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیت‌الله محمدی‌لائینی نماینده ولی‌فقیه در مازندران در اجلاس استانی نماز تنکابن که با حضور جمعی از مسئولان، علما و فعالان فرهنگی در شهرستان تنکابن برگزار شد، با تأکید بر اهمیت حفظ جایگاه نماز در جامعه، نسبت به برخی تهدیدهای فرهنگی هشدار داد.

وی با اشاره به نقش سرگرمی‌ها در دور شدن نسل جوان از نماز گفت: یکی از ملاحظات مهم در زمینه نماز، سرگرمی‌هایی است که وقت و ذهن جوانان را اشغال می‌کند. از جمله بازی‌های رایانه‌ای که ساعت‌ها آنان را درگیر کرده و موجب غفلت از نماز می‌شود.

آیت‌الله محمدی‌لائینی همچنین فضای شهوات را یکی از معارضات جدی با نماز دانست و گفت: حتی کنسرت‌های سالم نیز با ایجاد فضای بزن و برقص، زمینه تقویت شهوات را فراهم می‌کنند که این امر در تضاد با روح معنوی نماز است.

وی فضای شهوات را از معارضات جدی نماز خواند و افزود: باید این فضا‌ها با محیط‌های معنوی جایگزین شود تا نسل جدید به نماز گرایش یابد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با انتقاد از ترویج فضاهای ضدنماز و تقویت شهوات در برخی برنامه‌های فرهنگی، خواستار مقابله جدی با این روند شد و گفت: باید این مسیر را با ترویج نماز و معنویت تغییر دهیم.

وی در پایان با تقدیر از برگزارکنندگان اجلاس نماز اظهار امیدواری کرد: نسل جدید با نماز انس گیرد، چرا که دیدن یک بی‌نماز دل انسان را به درد می‌آورد.