مرکز مستقل پاسخگویی به تماسهای مردمی سامانه ۱۹۷ در فرماندهی انتظامی ویژه کیش افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، گفت: با راهاندازی این مرکز، ارتباط مستقیم بین مردم و پلیس کیش برقرار میشود و ساکنان و گردشگران میتوانند پیشنهاد، تقدیر، انتقاد و یا درخواستهای خود را بدون مراجعه حضوری با کارشناسان تخصصی پلیس کیش مطرح کنند.
سرهنگ نبی اله قاسمی، افزود: سازمان پلیس یکی از پرترددترین نهادهای حاکمیتی در ارتباط با مردم است و بیش از ده سال از ایجاد سامانه ۱۹۷ برای ارتباط مستقیم مردم با پلیس میگذرد.
او افزود: از ابتدای امسال تاکنون تماسهای مردمی با سامانه ۱۹۷ نسبت به مدت مشابه پارسال ۷۴ درصد افزایش یافته است.
فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، گفت: تقدیرها ۹۷ درصد، پیشنهاد ۷۶ درصد و شکایات مردمی ۷۰ درصد کاهش داشته است.
سرهنگ نبی اله قاسمی خاطرنشان کرد: انتقادات مردمی نیز در این مدت ۶۷ درصد کاهش و درخواستهای سازمانی ۵۸ درصد افزایش داشته است.
او افزود: افتتاح مرکز مستقل ۱۹۷ با مشارکت خیران ساخته شده و نخستین جلسه ارتباط مردمی نیز با حضور کارشناسان تخصصی پلیس برگزار شد.
سرهنگ نبی اله قاسمی، گفت: مرکز پاسخگویی ۱۹۷ در تلاش است تا با برطرف کردن مشکلات امور مردم را تسهیل کند.