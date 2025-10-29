۵ میلیارد ریال اعتبار در قالب برات الکترونیکی به بنگاه‌های خرد و کوچک پوشاک اختصاص یافت.

اختصاص ۵ میلیارد ریال اعتبار به بنگاه‌های خرد و کوچک پوشاک

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: بنگاه‌های کوچک صنعت پوشاک می‌توانند با مراجعه به سایت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و تکمیل پرسشنامه طرح ملی طا‌ها از ۵ میلیارد ریال در قالب برات الکترونیکی بهره‌مند شوند.

برزوئیان به اجرای طرح طا‌ها اشاره کرد و افزود: هدف از اجرای طرح ملی طا‌ها اتصال بنگاه‌های خرد و کوچ به بنگاه‌ها و کارخانجات بزرگ است.

وی گفت: این طرح برای تامین مواد اولیه نقدینگی و رفع چالش‌های بنگاه‌های کوچک و مشاغل خانگی و اتصال بی واسطه به کارخانجات و بنگاه‌های بزرگ ویژه صنعت پوشاک طرح ملی طا‌ها در استان اصفهان اجرا شد‌ه است.