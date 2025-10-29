نشست شورای پدافند غیرعامل استان یزد با حضور سردار قمی معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور و با محوریت بررسی دستورالعمل اجرایی «طرح شهید شاطری» در استان یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست شورای پدافند غیرعامل استان یزد با حضور سردار قمی معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور و با محوریت بررسی دستورالعمل اجرایی «طرح شهید شاطری» در زمینه ساخت پناهگاه‌های شهری و وضعیت استقرار خطوط هات‌لاین مخابراتی در استان یزد برگزار شد.

در این نشست، مسئولان کارگروه‌های مختلف شورای پدافند غیرعامل استان یزد نیز گزارش اقدامات انجام‌شده خود را در حوزه‌های تخصصی ارائه کردند.

بابایی استاندار یزد در این نشست با قدردانی از تلاش‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: خوشبختانه این سازمان به‌صورت فعال و قدرتمند در مسیر تحقق مأموریت‌های خود گام برمی‌دارد و اقدامات ارزشمندی در استان‌ها، به‌ویژه در یزد، در حال انجام است.

وی افزود: یکی از مأموریت‌های مهم سازمان پدافند غیرعامل، حفاظت از مردم و صیانت از زیرساخت‌های حیاتی کشور در برابر تهدیدات است که خوشبختانه توجه جدی به آن صورت گرفته و استان یزد نیز در این زمینه همکاری مطلوبی دارد.

در ادامه، سردار قمی معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار کرد: جنگ ۱۲ روزه نشان داد که موضوع تهدید برای کشور واقعی و جدی است و باید با رویکردی دقیق و علمی به مسئله دفاع و پدافند غیرعامل پرداخته شود.

وی تأکید کرد: باید از تجربیات این جنگ که در حوزه‌های مختلف منجر به تقویت توان ملی شد، بهره گرفت و مهارت‌ها و آموزش‌های مردمی در حوزه پدافند غیرعامل را ارتقا داد.

سردار قمی تصریح کرد: رسالت اصلی سازمان پدافند غیرعامل، ایجاد بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری و مقاوم‌سازی زیرساخت‌های کشور در برابر تهدیدات است و در این زمینه اقدامات گسترده‌ای در سطح ملی و استانی در حال انجام است.