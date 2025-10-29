

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، چهارمین مرحله از تمرینات ملی پوشان جوان تیم پاراتنیس روی میز دختران برای آمادگی حضور در بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵، از ۸ تا ۱۵ آبان ماه به میزبانی کمپ تیم‌های ملی جانبازان و توان‌یابان برگزار می‌شود.

نرجس سلطانی محمدی، زهرا نمازی، حنانه نجاتی، فاطمه اشتری و یاسمن احسان خواه ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند.

تمرینات ملی پوشان با نظارت الناز دبیری سرمربی، بیتا قربانی مربی مدعو انجام می‌شود. محبوبه روزبهانی به عنوان مربی فرهنگی در کنار ملی پوشان حضور دارد و سرپرستی اردو نیز بر عهده فرزانه حبیبی است.