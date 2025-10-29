معاون نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش گفت: کارکنان نیروی زمینی ارتش در هر رسته و جایگاهی که خدمت می‌کنند همواره با تخصص، فناوری‌های جدید و نوین نظامی کاملاً آشنا بوده تا بتوانند در برابر هر نوع تهدیدی مقابله نمایند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ امیر سرتیپ دوم اصغر علیپور معاون نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش در آیین بیست و سومین همایش تجلیل و تقدیر از سرمایه‌های کارآمد نیروی زمینی ارتش که در دانشگاه افسری امام علی (ع) برگزار شد، گفت: در این همایش از سرآمدان و ممتازان نیروی زمینی ارتش در راستای عملکرد آنان در عرصه‌های مختلف تجلیل شد.

امیر سرتیپ دوم علی پور با بیان اینکه نیروی زمینی ارتش بعنوان یک نیروی انسان محور در بین نیرو‌های مسلح شناخته شده است، افزود: کارکنان نیروی زمینی ارتش در هر رسته و جایگاهی که خدمت می‌کنند همواره با تخصص، فناوری‌های جدید و نوین نظامی کاملاً آشنا بوده تا بتوانند در برابر هر نوع تهدیدی مقابله نمایند.

وی تاکید کرد: در این همایش تلاش کرده‌ایم تا کارکنان ممتاز و برجسته در حوزه‌های زرهی، توپخانه، پهپاد، هوانیروز، جنگ‌های الکترونیک و کارکنانی که در طول سال و همچنین در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی در دفاع از کشور به خصوص در حوزه پهپادی و پدافندی با حملات ناجوانمردانه رژیم صهیون مقابله کرده‌اند تجلیل و قدردانی کنیم.

وی افزود: در این همایش در مجموع ۱۱۸۰ نفر از کارکنان نیروی زمینی ارتش در رسته‌های مختلف ممتاز شناخته شدند که در ۱۶ منطقه از کشور به طور همزمان و با حضور فرماندهان و مسؤلان عالی رتبه ارتش و ستادکل نیرو‌های مسلح از این کارکنان تقدیر شد.

امیر سرتیپ دوم اصغر علیپور با اشاره به اهداف برگزاری این همایش تصریح کرد: این همایش با اهدافی، چون تجلیل و تقدیر از کارکنان ممتاز و خانواده‌های آنان به ویژه همسران‌شان، ارتقاء جایگاه شغلی، تشخیص افراد برجسته و شاخص در هر رسته و برای ایجاد امید آفرینی و انگیزه خدمتی در سطوح مختلف نیروی زمینی ارتش برگزار شد.

معاون نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش خاطر نشان کرد: حضور عزیزان ممتاز و برگزیده نیروی زمینی ارتش در این همایش، مرهون از خودگذشتگی، همراهی و شکیبایی همسران دلسوزی است که همراه با همسران خود، در راه خدمت به ایران اسلامی به مجاهدت و فداکاری مبادرت ورزیده‌اند.