اجرای ۱۴۸ کیلومتر روکش آسفالت در جاده‌های بوشهر

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۱۴۸ کیلومتر از جاده‌های اصلی استان روکش و لکه‌گیری آسفالت شده است.