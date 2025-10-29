اجرای ۱۴۸ کیلومتر روکش آسفالت در جادههای بوشهر
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۱۴۸ کیلومتر از جادههای اصلی استان روکش و لکهگیری آسفالت شده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، فرزاد رستمی با بیان اینکه طرحهای بهسازی و نوسازی راهها به صورت مداوم در استان در حال اجراست، گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون ۱۴۸ کیلومتر از جادههای اصلی استان روکش و لکهگیری آسفالت شده است.
وی افرود: همچنین در همین مدت ۲۰ کیلومتر درزگیری در راههای استان انجام شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر عنوان کرد: برای اجرای این طرحها، ۸۰ هزار و ۷۱۸ تن آسفالت مصرف شده است.
وی اظهار کرد: طرحهای بهسازی و نوسازی راهها ضمن کاهش حوادث جادهای، باعث آسان شدن عبور و مرور وسایل نقلیه درون استانی و بهبود شرایط جابهجایی بار و مسافر میشود.
رستمی یادآور شد: استان بوشهر در زمان حاضر ۷۱۸ کیلومتر بزرگراه، ۵۶۲ کیلومتر راه اصلی، ۸۳۱ کیلومتر راه فرعی و ۲ هزار و ۴۲۴ کیلومتر راه روستایی دارد.