به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استان مرکزی و به‌ویژه شهر اراک این روز‌ها در سوگ از دست دادن فرزند دلاور و تیزپرواز خود، استاد خلبان امیر سرتیپ محمد طیبی، سوگوار است.

او متولد ۱۳۲۸ بود و پیش از پیروزی انقلاب و به دنبال تحصیل همسر در دانشگاه مشهد، با حضور در جلسات شهید عبدالحمید دیالمه با اندیشه‌های انقلابی آشنا شد و با وجود محدودیت‌های مربوط به نظامیان، با شجاعت در حلقه مبارزان علیه رژیم ستم شاهی قرار گرفت.

این خلبان شجاع در کنار یارانی، چون خلبان شهید مصطفی اردستانی، «گروه مخلصین» را شکل داد و پس از پیروزی انقلاب، در طول دفاع مقدس همراه با خلبان شهید عباس بابایی و هم‌استانی خود خلبان شهید اسدالله بربری (نخستین خلبان شهید دفاع مقدس)، آسمان میهن را با بیش از ۹۰ مأموریت تهاجمی به پایگاه‌های رژیم بعث و بالغ بر ۲۱۵ سورتی پرواز پوشش هوایی، پاسداری کرد.

او از خلبانان حاضر در عملیات بزرگ کمان ۹۹ در نخستین روز دفاع مقدس بود که در یکم مهر ۱۳۵۹ با حدود ۲۰۰ هواپیمای جنگی به پایگاه‌های متعدد در عراق حمله کردند و ماشین جنگی صدام را در هم کوبیدند و یکی از گسترده‌ترین عملیات‌های تاریخ نبرد‌های هوایی را شکل دادند.

در این عملیات، او حضوری شجاعانه در حمله به پایگاه‌های موصل و کرکوک داشت.

از جمله عملیات‌های راهبردی دیگری که در آن مشارکت داشت حمله به پایگاه‌های اچ۳ در منطقه الولید در عمق هزار کیلومتری در منتها الیه غرب عراق بود که به عنوان یکی از پیچیده‌ترین عملیات‌های هوایی جهان ثبت شد.

امیر سرتیپ محمد طیبی دارای نشان فتح از فرمانده کل قوا است.

بخشی از خاطرات این خلبان شجاع در کتاب «من اسیر نمی‌شوم» جاودانه شد و در سال ۱۴۰۲ نیز مهمان ویژه همایش بزرگ سرآمدان دیار آفتاب در تهران بود.

اگرچه پرواز ابدی ایشان چند روز پیش روی داد، مراسم تشییع این استاد خلبان جانباز در روز‌های آینده در اراک برگزار خواهد شد.