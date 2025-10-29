پخش زنده
مردم و دولت در ونزوئلا تاکید کردند در برابر تهدیدهای آمریکا خواهند ایستاد. در همین حال دولت ونزوئلا ارتش و نیروهای مردمی را برای مقابله با هرگونه تهدید به حالت آماده باش درآورده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، در ماههای اخیر، آمریکا با اعزام گسترده نیروهای نظامی به دریای کارائیب، شرایط را تا مرز درگیری با ونزوئلا پیش برده است. حضور ناوهای هواپیمابر و زیردریاییهای اتمی، یادآور روزهای تنشزای دوران جنگ سرد و نشانهای از بازگشت سیاستهای سلطهجویانه واشنگتن در منطقه است.
در واکنش به فشارها و تهدیدهای نظامی آمریکا، دولت مادورو با حفظ آرامش و هوشیاری، ارتش و نیروهای مردمی را به حالت آمادهباش درآورده و تمرینهای گستردهی دفاعی در نقاط مختلف کشور آغاز شده تا هرگونه اقدام احتمالی آمریکا پیش از وقوع خنثی شود.
با وجود فشارهای اقتصادی و تهدیدهای آمریکا، مردم ونزوئلا همچنان با اراده و امید به زندگی خود ادامه میدهند. در بازارها و خیابانها، نشانههای همبستگی و روحیه ملی بهروشنی دیده میشود. نشانهای از ملتی که در سختترین روزها هم از پایداری دست نمیکشد و مردمی که در کنار یکدیگر، از وطنشان دفاع میکنند.
در صحنه بینالمللی، دولت مادورو با گسترش همکاریهای راهبردی با قدرتهایی مانند روسیه و چین، ضمن تقویت استقلال ملی، نشان داد که ونزوئلا هرگز در برابر فشار امپریالیستی منزوی نخواهد شد.
ونزوئلا با پشتوانهی مردم و همبستگی منطقهای، پیام روشنی برای جهان دارد: هرگز در برابر استعمار تسلیم نخواهد شد.