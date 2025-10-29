به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این دیدار، وزیر دادگستری کشورمان با اشاره به اشتراکات عمیق فرهنگی، تاریخی و دینی میان دو کشور، به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه ترکمنستان کشور خویشاوند ایران است اشاره و این نزدیکی فرهنگی و تاریخی را زمینه‌ای ارزشمند برای گسترش هرچه بیشتر همکاری‌های دوجانبه دانست.

رحیمی در ادامه با قدردانی از موضع‌گیری دولت ترکمنستان در محکومیت حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، گفت: رژیم صهیونیستی طی دو سال گذشته در حملات نابرابر خود به غزه، مرتکب جنایات فراوانی علیه زنان و کودکان بی‌دفاع شد و همین رفتار جنایت‌کارانه، آنان را دچار توهم قدرت کرد تا به ایران نیز حمله کنند. اما جمهوری اسلامی ایران با پاسخ قاطع و ویرانگر در جنگ ۱۲ روزه، این توهم را از بین برد و نشان داد که در دفاع از مردم و تمامیت ارضی خود از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

وی افزود: «برای جلوگیری از تکرار این‌گونه جنایات و تجاوزات، ضروری است رژیم سرکش و کودک‌کش صهیونیستی در مجامع بین‌المللی محکوم و ملزم به پرداخت خسارات وارده شود.»

وزیر دادگستری کشورمان در ادامه به سطح بالای روابط دو کشور اشاره کرد و گفت: «در حوزه همکاری‌های دوجانبه و همچنین در مجامع بین‌المللی نظیر سازمان همکاری اسلامی و سازمان اکو، شاهد رشد و توسعه مستمر تعاملات میان تهران و عشق‌آباد هستیم.»

رحیمی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و مرزی میان دو کشور، پیشنهاد برقراری مجدد تردد مسافری در مرز‌های مشترک به‌ویژه مرز اینچه‌برون را مطرح کرد و گفت: «این مرز که در دوران شیوع کرونا مسدود شده بود، می‌تواند با رعایت پروتکل‌ها و قوانین دو کشور، زمینه‌ساز رونق تجاری و تسهیل ارتباطات مردمی شود.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر موافقت‌نامه‌های حقوقی و قضایی دوجانبه میان ایران و ترکمنستان، اظهار داشت: «برخی از اتباع دو کشور در زندان‌های طرف مقابل دوران محکومیت خود را می‌گذرانند. لازم است با رویکردی انسان‌دوستانه و در چارچوب موافقت‌نامه انتقال محکومان، زمینه انتقال این افراد به کشور خود برای ادامه محکومیت فراهم شود تا از آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی جلوگیری گردد.»

در ادامه، محمد حیدروف وزیر کشور ترکمنستان نیز با ابراز خرسندی از دیدار با وزیر دادگستری ایران، گفت: «نگاه مثبت و سازنده‌ای نسبت به روابط دوجانبه داریم و از تقویت همکاری‌ها در همه زمینه‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های حقوقی، قضایی و امنیتی حمایت می‌کنیم.»

وی با اشاره به مبادله زندانیان دو کشور در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی، افزود: «ترکمنستان از تداوم همکاری‌ها در زمینه انتقال محکومان و اجرای توافق‌نامه‌های مشترک استقبال می‌کند و آماده است هماهنگی‌های نزدیک‌تری در این زمینه داشته باشد.»

این دیدار با تأکید بر توسعه همه‌جانبه روابط حقوقی، قضایی، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور دوست و همسایه، جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان، به پایان رسید.