مدیرکل شیلات لرستان گفت: سرانه مصرف ماهی در استان ۹ کیلوگرم است و این عدد در کشور ۱۴ کیلوگرم است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستا ن، مدیرکل شیلات لرستان در در دوره آموزشی طبخ آبزیان با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه بانوان برای افزایش سرانه مصرف ماهی، اظهار داشت: این دوره‌ها در راستای ترویج فرهنگ مصرف آبزیان و آموزش روش‌های صحیح طبخ ماهی برگزار می‌شود.

کیارش بیرانوند با بیان اینکه افزایش سرانه مصرف ماهی از مأموریت‌های ذاتی شیلات است، گفت: خوشبختانه توانسته‌ایم طی سال‌های اخیر سرانه مصرف ماهی در استان را به حدود ۹ کیلوگرم برسانیم، هرچند این آمار همچنان پایین‌تر از میانگین کشوری که حدود ۱۴ کیلوگرم است، قرار دارد.

مدیرکل شیلات لرستان با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی استان، تصریح کرد: لرستان با تولید بیش از ۴۲ هزار تن آبزیان، دارای رتبه برتر در تولید ماهیان سردآبی و تولید بچه‌ماهی در کشور است.

بیرانوند از برنامه‌های آتی برای افزایش این ظرفیت خبر داد و افزود: با توجه به مجتمع‌های ایجاد شده در سال‌های اخیر، پیش‌بینی می‌شود ظرفیت تولید استان به زودی از مرز ۶۰ هزار تن عبور کند.

وی با تأکید بر لزوم تناسب بین ظرفیت تولید و مصرف در استان، تصریح کرد: زیبنده استان ما نیست که ۶۰ هزار تن تولید داشته باشیم، اما مصرف سرانه پایین باشد، به همین منظور با برگزاری دوره‌های آموزشی، نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های متعدد در سطح شهرستان‌ها، درصدد ترویج فرهنگ مصرف ماهی و معرفی روش‌های متنوع طبخ آن هستیم.

مدیرکل شیلات لرستان با اشاره به نقش مصرف ماهی در تأمین سلامت خانواده، یادآور شد: هدف نهایی ما ایجاد فضای سالم تغذیه‌ای برای کودکان و بزرگسالان از طریق ترویج مصرف آبزیان است.