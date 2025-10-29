به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی امیری بیان کرد: در این پرونده، فردی به جرم قتل عمد در یک فقره اختلاف خانوادگی، به قصاص محکوم شده بود و طی هشت سال گذشته در زندان به‌سر می‌برد.

وی ادامه داد: با برگزاری جلسات متعدد صلح و سازش و با حضور معتمدین، اعضای شورای حل اختلاف، روحانیون و ریش‌سفیدان منطقه، در نهایت اولیای‌دم با گذشت و بزرگواری، از حق قانونی قصاص صرف نظر کردند.

امیری افزود: این گذشت، جلوه‌ای از فرهنگ صلح و بخشش در جامعه است و می‌تواند الگوی موثری برای ترویج همبستگی اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی باشد.

طی ۲ سال اخیر با اقدامات انجام شده از سوی دادگستری خوزستان، استان به عنوان مهد صلح و سازش کشور معرفی شده است.