رییس دادگستری شهرستان باوی از جلب رضایت اولیایدم در یک پرونده قتل عمد پس از هشت سال تحمل حبس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی امیری بیان کرد: در این پرونده، فردی به جرم قتل عمد در یک فقره اختلاف خانوادگی، به قصاص محکوم شده بود و طی هشت سال گذشته در زندان بهسر میبرد.
وی ادامه داد: با برگزاری جلسات متعدد صلح و سازش و با حضور معتمدین، اعضای شورای حل اختلاف، روحانیون و ریشسفیدان منطقه، در نهایت اولیایدم با گذشت و بزرگواری، از حق قانونی قصاص صرف نظر کردند.
امیری افزود: این گذشت، جلوهای از فرهنگ صلح و بخشش در جامعه است و میتواند الگوی موثری برای ترویج همبستگی اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی باشد.
طی ۲ سال اخیر با اقدامات انجام شده از سوی دادگستری خوزستان، استان به عنوان مهد صلح و سازش کشور معرفی شده است.