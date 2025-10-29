به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در ادامه مسیر رشد فناوری‌های بومی در کشور، سامانه دانش‌بنیان «ردیاب آلفا» با بهره‌گیری از توان متخصصان داخلی، موفق به طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ای هوشمند برای پایش، کنترل و افزایش امنیت خودرو و ناوگان حمل‌ونقل شده است.

سامانه‌ای که تاکنون در کشف و ضبط بیش از ۲۰ خودروی سرقتی در سطح استان نقش مؤثری داشته است.

دکتر امینی، متولد ۱۳۶۵ و دانش‌آموخته مهندسی برق و دکترای مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی، بنیان‌گذار و مدیرعامل برند دانش‌بنیان ردیاب آلفا است.

وی بیش از ۱۳ سال سابقه تخصصی در حوزه فناوری‌های ردیابی خودرو، سیستم‌های ضدسرقت و مدیریت ناوگان هوشمند دارد و با رویکردی کارآفرینانه توانسته زمینه توسعه یکی از سامانه‌های پیشرفته و بومی کشور را فراهم کند.

مدیر عامل شرکت ئانش بنیان آلفا در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما اظهار کرد: هدف ما از توسعه ردیاب آلفا، ایجاد بستری بومی برای افزایش امنیت وسایل نقلیه، جلوگیری از سرقت و کمک به بهبود مدیریت ناوگان در سازمان‌ها و شرکت‌ها بود.

خوشبختانه امروز این سامانه نه‌تنها در سطح ملی مورد استفاده قرار گرفته، بلکه در کشف و بازپس‌گیری خودرو‌های سرقتی نیز نقش مؤثری ایفا کرده است.