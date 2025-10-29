پخش زنده
گروهی از متخصصان داخلی موفق به ساخت ردیاب برخط خودرو شدند که امکان شناسایی سریع خودروهای سرقتی را فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در ادامه مسیر رشد فناوریهای بومی در کشور، سامانه دانشبنیان «ردیاب آلفا» با بهرهگیری از توان متخصصان داخلی، موفق به طراحی و پیادهسازی سامانهای هوشمند برای پایش، کنترل و افزایش امنیت خودرو و ناوگان حملونقل شده است.
سامانهای که تاکنون در کشف و ضبط بیش از ۲۰ خودروی سرقتی در سطح استان نقش مؤثری داشته است.
دکتر امینی، متولد ۱۳۶۵ و دانشآموخته مهندسی برق و دکترای مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی، بنیانگذار و مدیرعامل برند دانشبنیان ردیاب آلفا است.
وی بیش از ۱۳ سال سابقه تخصصی در حوزه فناوریهای ردیابی خودرو، سیستمهای ضدسرقت و مدیریت ناوگان هوشمند دارد و با رویکردی کارآفرینانه توانسته زمینه توسعه یکی از سامانههای پیشرفته و بومی کشور را فراهم کند.
مدیر عامل شرکت ئانش بنیان آلفا در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: هدف ما از توسعه ردیاب آلفا، ایجاد بستری بومی برای افزایش امنیت وسایل نقلیه، جلوگیری از سرقت و کمک به بهبود مدیریت ناوگان در سازمانها و شرکتها بود.
خوشبختانه امروز این سامانه نهتنها در سطح ملی مورد استفاده قرار گرفته، بلکه در کشف و بازپسگیری خودروهای سرقتی نیز نقش مؤثری ایفا کرده است.