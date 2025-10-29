معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، سرمایه گذاری برای تولید فولاد سبز را از اولویت واحد‌های تولیدی کشور برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسعود سمیعی نژاد، گفت: استخراج از کل معادن کشور در هفت ماه گذشته ۶۰۰ میلیون تن شده و براساس برنامه ریزی تاپایان سال به هزار میلیون تن خواهد رسید.

او با بیان اینکه صنعت فولاد پنج و نیم درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده، گفت: ۸ هزار معدن دارای پروانه در کشور فعالیت می کنند و ۱۶ درصد گردش مالی بازار بورس و هشت درصد اشتغال نیز در بخش فولاد محقق شده است.

معاون وزیر صمت، گفت: در اوج صادرات، واحد‌های فولادی توانستند ۷ میلیارد دلار ارز وارد کشور کنند و توانایی صادرات بخش معدن کشور بیش از ۱۰ میلیارد دلار است و ۱۵ درصد از صادرات غیر نفتی کشور در بخش معدن است.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) درباره شیوه تأمین انرژی مورد نیاز واحد‌های صنایع فولادی کشور، گفت: امروز صنعت فولاد در اوج مصرف ۴ هزار و ۸۰۰ مگاوات برق مصرف می کند و ۴ هزار مگاوات آن را صنایع تولید می‌کنند که موفقیت بزرگی است.

مسعود سمیعی نژاد، گفت: برای بیش از ۲ هزار مگاوات برق صنایع با استفاده از انرژی خورشیدی هدفگذاری شده و تا به امروز نزدیک به هزار مگاوات در مدار و جریان تامین برق صنایع فولادی قرار گرفته است.

او افزود: حمایت از صنایع با ارزش افزوده و بهره وری بیشتر از مهمترین سیاست های وزارت صمت است.