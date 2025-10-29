پخش زنده
۸ قطعه کبک در ارتفاعات شهرستان شوط به دامان طبیعت بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ وحید کاظمی، رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان شوط گفت:یکی از علاقهمندان و فعالان محیطزیست این شهرستان، ۸ قطعه کبک را پس از خریداری و تیمار، در زیستگاه طبیعی رهاسازی کرد.
وی اظهار کرد:این اقدام با هدف حمایت از حیاتوحش، گسترش فرهنگ دوستی با طبیعت و ترویج مسئولیتپذیری در میان شکارچیان انجام گرفته است.
کاظمی با بیان اینکه شکار غیرمجاز و تخریب زیستگاهها از عوامل اصلی کاهش جمعیت کبک در منطقه است، تصریح کرد:بازگشت این پرندگان به طبیعت، زمینهساز زاد و ولد مجدد و تقویت پایداری جمعیت این گونه خواهد بود.