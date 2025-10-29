

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های روز ششم بیست و هفتمین دوره مسابقات جهانی تکواندو از سوی فدراسیون جهانی برگزار شد که کوثر اساسه و ابوالفضل زندی در اوزان ۶۲- کیلوگرم بانوان و ۵۸- کیلوگرم مردان دو نماینده کشورمان بودند.

در پایان مسابقات ابوالفضل زندی در وزن ۵۸- کیلوگرم موفق شد پس از ده سال از سال ۲۰۱۵ طلسم کسب مدال طلا را در گروه آقایان در رقابت‌های قهرمانی جهان این بار در چین بشکند.

در وزن ۵۸- کیلوگرم نیز ۶۸ تکواندوکار وزن‌کشی کردند و ابوالفضل زندی دور نخست با «آدمی بلرون» از کوزوو دیدار کرد و به پیروزی قاطع در دو راند دست یافت. وی دور بعدی مقابل «ویتو دلاکویلا» حریف عنواندار ایتالیایی و دارنده طلای المپیک ۲۰۲۰ و دو طلا و برنز قهرمانی جهان به روی شیاپ چانگ رفت که در یک مبارزه‌ای حساب شده ۲ بر صفر پیروز و راهی دور بعد شد. وی در مرحله یک هشتم برابر «خسوس رودریگز» از اسپانیا پیکار کرد و با همین نتیجه به برتری دست یافت.

زندی در دور یک چهارم، مقابل «ماکسیم ماننکوف» از اوکراین و دارنده رنکینگ یک جهان مبارزه کرد و توانست برابر قهرمان یونیورسیاد آلمان ۲ بر صفر پیروز شود و مدال برنز خود را با راهیابی به مرحله نیمه نهایی قطعی کند.

نماینده شایسته ایران در مرحله نیمه نهایی برابر «کیفن هانگ» از چین دیدار کرد و مقتدرانه دو بر صفر پیروز شد و به فینال وزن خود رسید. زندی در دیدار نهایی مقابل «گئورگی گورتسیف» از روسیه که با پرچم بی طرف شرکت کرده بود رو به رو شد و برابر نایب قهرمان جهان در سال ۲۰۲۳ موفق شد در دو راند به برتری قاطع دست یابد و نشان طلا را بر گردن بیاندازد.

در وزن ۶۲- کیلوگرم که ۴۷ تکواندوکار حضور دارند، کوثر اساسه ابتدا با «آنترینا» از قبرس مبارزه کرد و پیروز شد، اما در دور بعدی به مصاف با «زیمین چن» از چین ناکام بود و با واگذاری نتیجه در دو راند باخت و حذف شد.

بیست‌وهفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان با حضور ۹۸۹ تکواندوکار از کشور‌های مختلف به مدت هفت روز در ووشی چین برگزار خواهد شد.