معاون عملیات و مقاومت مردمی سازمان بسیج مستضعفین گفت: سپاه و بسیج همواره در خط مقدم صیانت از مردم و کمک‌رسانی به آنها در تمام حوادث و مخاطرات (زلزله، سیل، تهاجم دشمن) بوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «فرجی» معاون عملیات و مقاومت مردمی سازمان بسیج مستضعفین در سخنانی اظهار کرد: موضوع حفاظت، صیانت و کمک به مردم در شرایط مختلف در برابر حوادث و تهدیدات از موضوعات مورد توجه سپاه و بسیج است و بسیج به عنوان شجره طیبه و بسیجیان به عنوان کارگزاران این شجره طیبه با همکاری سازمان پدافند غیرعامل و دستگاه‌های اجرایی نقش مهمی در اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل داشته اند.

وی افزود: با توجه به گستردگی فعالیت‌های بسیج در حوزه‌های مختلف، اقدامات این عزیزان نقش برجسته‌ای در افزایش تاب آوری در حوزه‌های مختلف به ویژه تهدیدات نوین داشته و خواهد داشت.

سردار فرجی خاطرنشان کرد: سپاه و بسیج با هدف مقابله با تهدیدات و حملات دشمن و کاهش آسیب در نیروی انسانی، تأسیسات و سایر اماکن مهم در بحث پدافند غیرعامل و دفاع غیر نظامی، آموزش‌ها و رزمایش‌های بسیار خوبی را به صورت گسترده در سطح جامعه به ویژه در مدارس، دانشگاه‌ها، کارخانجات و ادارات، پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت، گردان‌های بسیج و همین طور در سطح مساجد و محلات سراسر کشور در حوزه‌های مختلفی از قبیل مقابله با تهدیدات هوایی، زیستی، پرتوی، زلزله، سیل و ... انجام می‌دهند.



سردار فرجی افزود: نیرو‌های سپاه و بسیج همواره در خط مقدم صیانت از مردم و کمک‌رسانی بوده‌اند و در تمام حوادث و مخاطرات (زلزله، سیل، تهاجم دشمن) حضور به موقع سپاه و بسیجیان عزیز در محل حادثه و کمک‌رسانی به مردم نشان داد بسیج خود و تمام امکاناتش را فدای امنیت و سلامت مردم و کشور می‌کند.