به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بهزاد شیرپنجه، رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه گفت: ماموران یگان حفاظت حین گشت و کنترل مناطق حساس، متخلفی را که با تجهیزات شکار وارد محدوده پارک شده بود، شناسایی و دستگیر کردند.



وی افزود: اقدام سریع و به‌موقع محیط‌بانان مانع از آسیب به گونه‌های جانوری پارک شد و متخلف پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی گردید.



رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه گفت: حفاظت از تنوع زیستی و پیشگیری از تخلفات شکار در اولویت مأموریت‌های یگان حفاظت است و گشت‌های مستمر در تمام فصول سال ادامه دارد.