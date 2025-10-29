به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمدتقی ادهم گفت : به مناسبت این هفته برنامه های تبیین لزوم رعایت اصول پدافند غیرعامل رزمایش حالت واقعی و نشست های آموزشی و توجیهی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه استان سمنان در هشت حوزه پدافند غیر عامل به اجرای الزامات پدافندی دارد گفت : برای این مهم باید زیرساخت‌های اساسی به اصول و ضوابط پدافند غیر عامل تجهیز شوند.

برنامه های هفته نکوداشت پدافند غیرعامل با شعار «تاب‌آوری زیرساختی، پایداری اجتماعی» اجرا می شود.