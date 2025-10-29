پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه در دنیای امروز، امنیت دیگر تنها یک مقوله دفاعی نیست، بلکه بخشی اساسی از هر فعالیت آتی کشور است، گفت: پدافند غیرعامل در این راستا نقش کلیدی و راهبردی دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دومین رویداد بینالمللی المپیک فناوری در شش حوزه تخصصی امنیت سایبری، اینترنت اشیا (IOT)، برنامهنویسی، هوش مصنوعی، رباتهای جنگجو و پهپاد از پنجم آبان آغاز شده و تا فردا، هشتم آبانماه در محل پارک فناوری پردیس برگزار میشود.
در حاشیه این رویداد، همایش تخصصی پدافند سایبری با حضور سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، سید محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، سردار محمدرضا فرجیپور جانشین قرارگاه پدافند سایبری کشور و مدیران سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد.
جلالی در مراسم افتتاحیه همایش تخصصی پدافند سایبری، دفاع مقدس ۱۲ روزه را نقطهای تحولآفرین در تاریخ کشور دانست و اظهار داشت: نگاه به جنگ از منظر فناوری، ابعاد مختلفی را شامل میشود. شواهد موجود نشان میدهد که الگوی جدیدی از جنگ در حال شکلگیری است که فناوریهای نوین و کارکردهای آن در آن نقش کلیدی دارند. جنگها همواره محل بروز و ظهور فناوریهای نوین بودهاند و اینجاست که بلوغ این فناوریها و کارایی آنها بررسی میشود.
وی ادامه داد: در این دوران، پدافند غیرعامل بهعنوان یکی از مولفههای اصلی امنیت ملی و تابآوری کشور بهویژه در حوزه دفاعی اهمیت ویژهای پیدا کرده است. پیش از این، شاید این مقوله بیشتر در قالب یک بحث نظری مورد توجه قرار میگرفت، اما در جنگ ۱۲ روزه، اثبات شد که پدافند غیرعامل باید جزء ارکان اصلی استراتژیهای دفاعی کشور باشد.
جلالی ادامه داد: امروز که به الگوهای توسعه فناوری کشور نگاه میکنیم، به ویژه در حوزه سایبری و الکترونیکی، میبینیم که این الگوها ممکن است نقاط ضعف و آسیبپذیریهایی ایجاد کنند که دشمن بتواند از آنها بهرهبرداری کند.
وی با بیان اینکه در دنیای امروز، امنیت دیگر تنها یک مقوله دفاعی نیست، بلکه بخشی اساسی از هر فعالیت آتی کشور است، افزود: پدافند غیرعامل در این راستا نقش کلیدی و راهبردی دارد. پدافند و امنیت امروز دیگر به شیوههای سنتی نمیتوانند تأمین شوند. باید از الگوهای مدرن و فناوریهای نوین برای تأمین امنیت ملی بهره برد.
این موضوع نیازمند دقت و توجه ویژه به توسعه علمی و فناورانه کشور و پیشگیری از آسیبپذیریهای احتمالی است. ما نیاز به الگویی جدید و پویا از تابآوری زیرساختها داریم تا در برابر تهدیدات فناورانه و علمی بتوانیم کشور را در برابر خطرات احتمالی محافظت کنیم.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در دنیای مدرن، بهویژه در حوزه سایبری و الکترونیک، مقوله امنیت به شدت مورد توجه و بررسی قرار گرفته است، گفت: در این راستا، در بسیاری از کشورها بحثهای گستردهای در خصوص روشهای تولید امنیت و رویکردهای نوین برای مقابله با تهدیدات سایبری و الکترونیکی انجام میشود. یکی از این رویکردها، برگزاری تمرینات سایبری و رزمایشها، بهویژه در قالب میدانهای شبیهسازی شده رزمی سایبری است که در ادبیات استراتژیک بهعنوان رویکرد جدیدی برای برقراری امنیت مطرح شده است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور خاطرنشان کرد: ما از این جریان استقبال میکنیم که در قالب یک بازی المپیک یا برگزاری تمرینات سایبری دقیق و فنی، مبتنی بر رزمایشهای شبیهسازی شده، تیمهای حملهکننده و تیمهای مدافع را با سناریوهای واقعی و فناوریهای بهروز شده، به تمرین و آموزش در راستای شناسایی آسیبپذیریها و بهبود راههای برطرف کردن آنها پرداخته شود. این نوع تمرینها، نهتنها از نظر ارتقای آگاهی تیمهای دفاعی و مدافعان در خصوص حملات سایبری مهم است، بلکه به تسلط بیشتر در رفع نقاط ضعف و بهبود مستمر فرایندهای امنیتی کمک میکند.
جلالی متذکر شد: تمرینهای سایبری بهعنوان یکی از ابزارهای مهم در ایجاد امنیت و توسعه آن، نقشی اساسی در دنیای امروز ایفا میکند. در شرایطی که امکان برگزاری تمرینهای واقعی در شبکههای حساس و زیرساختهای حیاتی کشور مانند شبکه برق، شبکه گاز و پول وجود ندارد بهترین و علمیترین روش، استفاده از محیطهای شبیهسازی شده برای برگزاری رزمایشها و مانورها است.
وی توضیح داد: شناسایی و پاسخگویی به حملات سایبری و تهدیدات الکترونیکی میتواند به توسعه امنیت در کشور کمک شایانی کند. هر چقدر این محیطها دقیقتر، واقعیتر و مبتنی بر فناوریهای نوین باشند، تاثیر آنها بر تقویت امنیت نیز بیشتر خواهد بود.