رئیس جایزه بینالمللی قرآن کریم امارات با اشاره به آغاز مرحله مقدماتی این رقابتها از روز شنبه ۱۰ آبان، گفت: آخرین مهلت نامنویسی برای شرکت در جایزه بین المللی قرآن کریم امارات، فردا ۹ آبان ماه (۳۱ اکتبر ۲۰۲۵) اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، عمر حبتور الدریعی رئیس اداره کل امور اسلامی، اوقاف و زکات و رئیس جایزه بینالمللی قرآن کریم امارات، از آغاز فعالیتهای این جایزه که شامل پنج بخش بینالمللی و محلی است، در اول نوامبر (۱۰ آبان) خبر داد.
الدریعی از مراحل مهیاکردن امکانات برگزاری مرحله مقدماتی در دفتر مرکزی این مسابقهها در ابوظبی که شامل ۹ بخش برای اقشار مختلف جامعه و گروههای سنی است، بازدید کرد.
بخشهای مختلف این مسابقهها شامل؛ حفظ، تلاوت و اجراست که در آن شهروندان و ساکنان، سالمندان، معلولان، کارگران خانگی، معلمان قرآن و ناظران حفظ، بر اساس معیارهای هر بخش، با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
این جایزه شامل پنج بخش رقابتی است که بخش اول آن به قاریان برتر در مسابقههای بینالمللی قرآن، چه در داخل و چه در خارج از امارات، اختصاص دارد.
بخش دوم شامل برندگان برتر مسابقه محلی جایزه بینالمللی قرآن کریم امارات است. بخش سوم به شخصیتهای قرآنی که سهم قابل توجهی در خدمت به قرآن کریم و علوم آن در سطح بینالمللی داشتهاند، اختصاص دارد.
بخش چهارم با عنوان «قاری اماراتی»، از قاریان محلی حمایت میکند. بخش پنجم شامل مؤسسات دولتی است که به قرآن کریم، چه در داخل امارات و چه در خارج از آن، اختصاص دارند.
آخرین مهلت نامنویسی در این مسابقهها فردا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۹ آبان ماه سال جاری) اعلام شده است و مدارک مورد نیاز برای ثبتنام شامل کپی گذرنامه، فرم ثبتنام ممهور به مهر نهاد معرفیکننده و یک قطعه عکس پرسنلی است.
شرکتکنندگان این مسابقهها باید حافظ کل قرآن و مسلط به احکام تجوید و تلاوت و دارای صوت خوب باشند و سن آنان بیشتر از ۳۵ سال نباشد.
همچنین نهادهای رسمی معتبر در کشورهای محل سکونت شرکتکنندگان باید افراد را برای شرکت در این رقابت معرفی کنند و درخواستهای شخصی مستقیم بدون معرفی رسمی پذیرفته نخواهد شد.
داوطلبان شرکت در مسابقههای قرآن جایزه امارات باید از سه نفر اول یکی از مسابقههای مورد تأیید و معتبر بینالمللی باشند و این مسابقهها در سه سال اخیر و قبل از دومین دوره رقابتهای قرآنی امارات برگزار شده باشد.
متقاضیان شرکت در مسابقه مشمول آزمونهای کتبی و شفاهی خواهند بود که کمیته داوران بینالمللی برگزار میکند و همچنین ملزم به رعایت قوانین رفتاری و نظم و انضباط در همۀ مراحل جایزه خواهند بود.