کوچه‌های خاکی در مسکن ملی شهر رزن تردد و عبور و مرور را برای ساکنان این منطقه با مشکل مواجه کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نبود آسفالت و زیرساخت‌های مناسب، تردد خودرو‌ها و عابران را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده و گرد و غبار ناشی از رفت‌وآمد، آرامش ساکنان این منطقه را سلب کرده است.

برای حل مشکلات ساکنین این منطقه موضوع را از شهرداری رزن پیگیری کردیم

سید مصطفی موسوی شهردار شهر رزن گفت: با توجه به تکلیف اداره راه و شهرسازی برای اجرای این طرح شهرداری رزن آماده است در صورت انعقاد قرارداد با این اداره اجرای این طرح را در کمترین زمان ممکن اجرا خواهد کرد

اجرای این طرح بر عهده اداره راه شهرسازی است.

ساکنان مسکن ملی رزن امیدوارند با اجرای طرح آسفالت‌ریزی، روز‌های خاکی و گل‌آلود کوچه‌هایشان به پایان برسد.