آلما حسینی، نماینده شایسته دسته ۶۹ کیلوگرم تیم وزنه‌برداری دختران ایران، در ادامه بازی‌های آسیایی بحرین موفق شد دو نشان برنز در حرکات یکضرب و دوضرب کسب کند و رکورد ایران را نیز بهبود بخشد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در هفتمین روز از بازی‌های آسیایی جوانان به میزبانی بحرین آلما حسینی نفر سوم نوجوانان جهان در حرکت اول وزنه ۸۸ کیلوگرم را مهار کرد و در تلاش دوم خود نیز موفق شد وزنه ۹۲ کیلویی را بالای سر ببرد. او با همین وزنه مدال برنز خود را در حرکت یکضرب قطعی کرد، اما در تلاش سوم نتوانست وزنه ۹۶ را بالای سر ببرد.

البته رنگ مدال آلما حسینی حتی با وجود مهار وزنه ۹۶ هم تغییر نمی‌کرد چراکه در این دسته ری سائه بی ول از کره شمالی وزنه ۹۸ و خایداروا از ازبکستان وزنه ۹۷ را بالای سر بردند و مدال‌های طلا و نقره را مال خود کردند.

نماینده دسته ۶۹ کیلوگرم تیم ملی وزنه‌برداری دختران ایران در دوضرب با مهار وزنه ۱۲۱ کیلوگرم، ضمن ثبت بهترین رکورد شخصی خود و رکورد ایران، به مدال برنز دست یافت.

در حرکت نخست وزنه ۱۱۵ کیلوگرم را مهار کرد و در تلاش دوم خود نیز موفق شد وزنه ۱۲۱ کیلویی را بالای سر ببرد. او با همین وزنه مدال برنز خود را در حرکت دوضرب قطعی کرد، اما در تلاش سوم نتوانست وزنه ۱۲۶ را بالای سر ببرد.