تب برفکی در کمین دامهای آذربایجان غربی؛ مایهکوبی رایگان دامها آغاز شد
؛ مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی اعلام کرد: طرح مایهکوبی دامهای سبک و سنگین علیه بیماری تب برفکی بهصورت رایگان و توسط شبکههای دامپزشکی استان در حال اجراست و دامداران باید برای کاهش خسارتهای ناشی از این بیماری نسبت به واکسیناسیون دامهای خود اقدام کنند.
سید امید خلیلزاده افزود: با توجه به شیوع سویه جدید بیماری تب برفکی در کشورهای همسایه، ترکیه و عراق، که هممرز با آذربایجانغربی هستند، ضروری است دامداران و چوبداران نکات ایمنی لازم را در زمینه نگهداری، خرید و فروش دام زنده رعایت کنند.
وی یادآوری کرد: واکسیناسیون معمول دامها علیه تب برفکی معمولاً سالانه دو تا سه نوبت انجام میشود، اما بهمنظور افزایش ایمنی دامهای استان در برابر سویه جدید، طرح مایهکوبی رایگان در حال اجراست.