آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری سال ۱۴۰۴، صبح روز پنج‌شنبه، ۱۵ آبان در ۳۶ شهرستان کشور برگزار می‌شود.

فرآیند برگزاری آزمون صبح از ساعت ۸:۰۰ آغاز و درهای ورود به جلسه امتحان نیم ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون بسته خواهد شد، همۀ متقاضیان باید قبل از بسته شدن درهای ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.

الف) نحوه و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون

برگ راهنما و کارت و شرکت در آزمون از روز دوشنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد و متقاضیان می‌توانند با وارد کردن شماره پرونده و اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و ...) خود برای مشاهده و تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعیین شده بر روی پرینت کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است.

ب) آدرس، محل رفع نقص کارت و مندرجات کارت شرکت در آزمون

۱- با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه‌ای متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه‌ای وجود ندارد؛ لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات شناسنامه‌ای کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد ضروری است موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال منطقه سکونت خود پیگیری نمایید.

۲- چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند‌های مربوط به سهمیه، تاریخ فارغ‌التحصیلی و عنوان رشته تحصیلی وجود دارد، تا قبل از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ منحصراً به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایید.