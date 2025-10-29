پخش زنده
در دیدار سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در کراچی با حکمران ایالت سند پاکستان، دو طرف راهکارهای تازهای برای گسترش همکاریهای اقتصادی، فرهنگی و گردشگری میان ایران و پاکستان را بررسی کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، «اکبرعیسیزاده» سرکنسول جدید ایران در کراچی پاکستان عصر روز سه شنبه با «کامران خان تسوری» حکمران ایالت سند این کشور دیدار و پیرامون راهکارهای تقویت روابط و همکاریهای دوجانبه بحث و تبادل نظر کردند.
طرفین در این نشست بر استفاده از ظرفیتهای استانی، پیوندهای تاریخی و فضای مثبت روابط دو کشور برای توسعه همکاریها در حوزههای تجارت، علم و فرهنگ تاکید کردند.
در محور گفتوگوهای اقتصادی مقامات دو کشور افزایش مبادلات تجاری و تقویت ارتباط اتاقهای بازرگانی دو کشور را از اولویتهای مشترک دانسته و بر ایجاد سازوکارهای مستقیم میان بازرگانان ایرانی و پاکستانی تاکید کردند.
در زمینه حملونقل و تسهیل ارتباطات مردمی نیز راهاندازی و افزایش پروازهای مستقیم میان کراچی و شهرهای ایران مورد توافق قرار گرفت تا زمینه برای گسترش گردشگری زیارتی، فرهنگی و تجاری میان دو کشور همسایه فراهم شود.
گسترش همکاری دانشگاه کراچی با دانشگاههای ایران و تبادل استادان و دانشجویان از دیگر محورهای مطرحشده در این نشست بود؛ همچنین دو طرف بر برگزاری نمایشگاهها و هفتههای فرهنگی مشترک برای معرفی ظرفیتهای بومی دو کشور بهویژه در استانهای مرزی را بسیار حائد اهمیت برشمردند.
کامران خان تسوری حکمران ایالت سند ضمن تبریک به سرکنسول جدید ایران بابت آغاز فعالتش در کراچی اعلام کرد: دولت محلی سند آماده همکاری کامل با نمایندگی ایران برای اجرای طرحهای اقتصادی و فرهنگی است و در این راستا سفر هیأت اقتصادی ایالت سند به ایران در دستور کار قرار دارد.
این دیدار در چارچوب رویکرد دو کشور برای تقویت روابط استانی و توسعه همکاریهای منطقهای ارزیابی میشود و انتظار میرود زمینه ساز گامهای عملی جدید در روابط تهران و کراچی باشد.