مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: فعالیت پروژههای عمرانی راهسازی و خانهسازی در سطح استان بیش از پیش فعال بوده و آذربایجانغربی به یک کارگاه عمرانی مبدل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ پیمان آرامون در دیدار با حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجانغربی و امام جمعه ارومیه، اظهار داشت: فعالیت بیش از ۴۰ کارگاه راهسازی در بیش از ۶۰۰ کیلومتر از راههای اصلی و بزرگراهی آذربایجانغربی گواه بر این مدعی است.
وی ادامه داد: ارزش ریالی برآورد شده به روز طرحهای راهسازی ۱۸۰ هزار میلیارد ریال است و با تخصیص منابع مالی و پیگیریهای مقام عالی استان روند تزریق منابع مالی به طرحهای راهسازی تسریع یافته و این امر موجب شتابدهی در اجرای طرحها شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی با اشاره به روند اجرای طرحهای مسکن، گفت: اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن و تامین زمین در سطح استان نیز با قوت انجام گرفته و مشکلی در اجرای این طرحها نیز وجود ندارد.
آرامون افزود: در بخش احداث ساختمانهای دولتی و تاسیسات عمومی نیز اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی فعال است و در حال حاضر احداث ۲۸ ساختمان عمومی به همت این اداره کل در دست اجراست.