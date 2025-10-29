پخش زنده
فعالیت رسمی کانونهای ورزشی آموزشگاههای خرمشهر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش شهرستان خرمشهر گفت: آیین افتتاحیه کانونهای ورزشی آموزشگاههای خرمشهر در مجتمع ورزشی شهید عبدالحسین شهیدی با حضور پر شور ورزشکاران والدین، مربیان و مقامات محلی برگزار شد.
فاطمه فاطمی نیا افزود: در حال حاضر چهار مجتمع ورزشی بنامهای شهید شهیدی، شهید فرحان اسدی، آزادی و هدف در رشتههای قوتسال، بسکتبال، والیبال، هندبال، بدمینتون، ژیمناستیک، بازی و ورزش کودکان و آمادگی جسمانی پذیرای دانش آموزان پسر و دختر خرمشهری هستند.
او ادامه داد: فعالیتهای ورزشی دانش آموزی در دو بخش کانونهای ورزشی درون و برون مدرسهای پیگیری میشود و هدف از ایجاد کانون ها، غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان، شناسایی و پرورش استعدادها و آماده سازی تیمهای منتخب دانش آموزی جهت شرکت در رقابتهای دانش آموزان استان است.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان خرمشهر گفت: در این مراسم با ادای احترام به مقام شامخ پنج معلم تربیت بدنی شهید استان خوزستان، از پنج دبیر تربیت بدنی بازنشسته و ۲۵ مربی قعال در کانونهای ورزشی و سه مدیر تلاشگر مجتمعهای ورزشی تجلیل شد.