به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی خوزستان با بیان اینکه تا روز جمعه دما یک تا دو درجه افزایش پیدا خواهد کرد، گفت: در سایر مناطق استان نیز تا اوایل هفته آینده جوی به‌نسبت پایدار حاکم است، بنابراین افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت استان دور از انتظار نیست.

محمد سبزه‌زاری اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا اواخر روز پنجشنبه عبور موج ضعیفی را از فراز استان نشان می‌دهد که سبب ابرناکی در نیمه شمالی و ارتفاعات استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: تا روز جمعه دما یک تا دو درجه افزایش پیدا خواهد کرد و از روز شنبه روند تغییرات دما کاهشی پیش‌بینی می‌شود.

سبزه‌زاری خاطرنشان کرد: در شبانه‌روز گذشته شوش با دمای ۳۶.۷ و ایذه با دمای ۸.۱ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند، همچنین در شبانه‌روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۵.۷ و کمینه دمای ۱۵.۳ درجه سانتی‌گراد رسیده است.