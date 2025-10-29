پخش زنده
معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد: امسال از درآمدهای مالیاتی ۱۸ هزار میلیارد تومان به طرحهای نشان دار در کشور پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سبحانیان در مراغه گفت: این میزان اعتبار برای حدود ۹۰۰ طرح عمرانی نیمه تمام در کشور تخصیص یافته و در بیشتر شهرستانها برای حمایت مالی از طرحهای عمرانی کمپین جمع آوری مالیات نیز راه اندازی شده است.
وی اضافه کرد: سال گذشته نیز حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات در کشور برای طرحهای نشان دار پرداخت شده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: نشان دار کردن طرحها ظرفیتی ارزشمند برای جذب یک درصد از درآمدهای مالیاتی برای طرحهای عمرانی است.
وی ادامه داد: اصناف، کسبه و صاحبان صنایع و کارخانهها از طرح نشان دار کردن به خوبی استقبال کردهاند و مودیان مالیاتی در مراغه نیز در این طرح به خوبی مشارکت کرده اند و مالیاتهای خود را به سه طرح اختصاص دادهاند.