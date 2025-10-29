به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان ایذه گفت: به‌منظور تأمین به‌موقع بذر و کود مورد نیاز کشاورزان، مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان از ابتدای آبان‌ماه سال جاری، روند انعقاد قرارداد با بهره‌برداران را آغاز کرده‌اند.

جلال غریبوند افزود: در اجرای طرح برون‌سپاری و به‌منظور تسریع در ارائه خدمات، شرکت‌های خدمات کشاورزی غیردولتی در مراکز خدمات مستقر شده‌اند تا امور مربوط به توزیع نهاده‌ها، ثبت اطلاعات و صدور حواله‌ها با نظم، دقت و سرعت بیشتری انجام گیرد.

وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی، تسهیل دسترسی کشاورزان به نهاده‌های استاندارد و زمینه‌سازی برای آغاز به‌موقع عملیات کاشت محصولات پاییزه در شهرستان است.

غریبوند، ضمن تأکید بر ضرورت حضور به‌موقع کشاورزان از تمامی بهره‌برداران درخواست کرد از شنبه تا پنج‌شنبه، در ساعات ۷ تا ۱۵ به مراکز خدمات جهاد کشاورزی محل خود مراجعه کنند تا قرارداد‌ها و دریافت نهاده‌ها در موعد مقرر انجام گیرد.