با همکاری شرکتهای خدمات کشاورزی توزیع نهادههای کشاورزی در ایذه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان ایذه گفت: بهمنظور تأمین بهموقع بذر و کود مورد نیاز کشاورزان، مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان از ابتدای آبانماه سال جاری، روند انعقاد قرارداد با بهرهبرداران را آغاز کردهاند.
جلال غریبوند افزود: در اجرای طرح برونسپاری و بهمنظور تسریع در ارائه خدمات، شرکتهای خدمات کشاورزی غیردولتی در مراکز خدمات مستقر شدهاند تا امور مربوط به توزیع نهادهها، ثبت اطلاعات و صدور حوالهها با نظم، دقت و سرعت بیشتری انجام گیرد.
وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، ارتقای بهرهوری در بخش کشاورزی، تسهیل دسترسی کشاورزان به نهادههای استاندارد و زمینهسازی برای آغاز بهموقع عملیات کاشت محصولات پاییزه در شهرستان است.
غریبوند، ضمن تأکید بر ضرورت حضور بهموقع کشاورزان از تمامی بهرهبرداران درخواست کرد از شنبه تا پنجشنبه، در ساعات ۷ تا ۱۵ به مراکز خدمات جهاد کشاورزی محل خود مراجعه کنند تا قراردادها و دریافت نهادهها در موعد مقرر انجام گیرد.