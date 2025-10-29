پخش زنده
کتابهای منتشر شده ایرانیان صاحباثر در گستره ادبیات کودک و نوجوان به زبانهای گوناگون گردآوری و در نمایشگاهی از سوی کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نمایش گذاشته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این زمینه فراخوانی را منتشر کرده است که مخاطب آن همه ناشران، مترجمان، تصویرگران، نویسندگان و شاعران ایرانی هستند که به هر نحوی کتابشان به زبانهای دیگر جهان ترجمه و منتشر شده یا آثار هنری و تصاویری برای کتابهای خارجی طراحی کردهاند.
این فراخوان درصدد است هم بر غنای انباره کتابخانه مرجع بیفزاید، هم فرصتی را برای علاقهمندان به پیگیری و مطالعه در حوزه ادبیات و هنر کودک ایران فراهم آورد تا از نزدیک در جریان موفقیتها و حضور بینالمللی آثار ایرانیان بهویژه تصویرگران هنرمند ایرانی قرار بگیرند.
آثار گردآوری شده و درخشان صاحبان اثر و تصویرگران ایرانی قرار است در نمایشگاهی همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی جمهوریاسلامی در معرض دید علاقهمندان قرار بگیرد.
بر همین اساس در این فراخوان یادآوری شده است که سالهاست آثار نویسندگان، ناشران و تصویرگران ایرانی به دلیل نبوغ و نگاه زیباییشناختی خود، جوایز ملی و بینالمللی بسیاری دریافت کردهاند، تصویرگری کتاب کودک و نوجوان ایران در منطقه و جهان نیز در جایگاه درخشانی قرار دارد و کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همواره رسالت خود دانسته تا مخاطبان را با این آثار بیشتر آشنا کند.
در همین حال این کتابخانه ۵۰ سالگی فعالیت خود تصمیم دارد مجموعهای از آثار درخشان نویسندگان تصویرگران ایرانی را که امکان حضور در عرصههای بینالمللی داشته و موفق به چاپ اثر در دیگر کشورهای جهان شدهاند، به نمایش بگذارد.
از این رو، از تصویرگران دعوت شده است یک نسخه از آثار منتشر شدهشان در هر نقطهای از جهان را به این کتابخانه اهدا کنند یا به صورت امانت در اختیار آن قرار دهند، تا کتابخانه مرجع کانون بتواند نمایی درست و دقیق از حضور این آثار در جهان ارائه دهد.
در این میان نمایشگاه با هدف فراهمسازی بستری شایسته برای تبادل اندیشهها و آموختهها از طریق گردآوری و عرضه هدفمند آثار برگزار میشود و یکی از اهداف اصلی آن، شناسایی و نگهداری مجموعه آثار بینظیر بهترین تصویرگران است.
این نمایشگاه همچنین تلاش میکند جریانهای فرهنگی مرتبط با حوزه کتاب و تصویرگری را معرفی کند و با یک رویکرد تاریخی به تحول این حوزه نویسندگان و تصویرگران ایرانی را در سطح بینالملل معرفی کند.
بر همین اساس از نظر تعداد آثار ارسالی برای اشخاص، نهادها و سازمانها محدودیتی وجود ندارد. شرکت در نمایشگاه هیچ هزینهای برای هنرمندان و شرکتکنندگان در پی نخواهد داشت. در صورت تمایل، نسخه ارسالی به کتابخانه مرجع اهدا میشود و تمامی هزینههای ارسال آثار بر عهده شرکتکنندگان است.
دریافت آثار نیز به صورت حضوری یا از طریق پست و پیک انجام میشود و مهلت دریافت آثار در نهایت تا پایان هفته سوم آبان ۱۴۰۴ خواهد بود. زمان برگزاری نمایشگاه آبان ۱۴۰۴ تعیین شده است.
علاقهمندان میتوانند آثار خود را به کتابخانه مرجع کانون به نشانی تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید سیدحسن نصرالله (وزرای سابق)، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مجتمع شهید ملک شامران، کدپستی ۱۵۱۱۶۴۷۴۱۶ ارسال کنند