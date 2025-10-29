پخش زنده
۱۳ آبان ۱۳۵۸ رویداد و حادثه حساس و سرنوشت ساز در تاریخ ایران و جهان به وقوع پیوست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تسخیر لانه جاسوسی در سیزدهم آبان نه کنش افراطی دانشجویان بلکه یک واکنش بود؛ واکنش به تعرض ۳۰ ساله آمریکاییها که از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شروع شد.
باراک اوباما رئیس جمهور اسبق رژیم آمریکا هم اعتراف کرده این کودتا سرآغاز چالش با ملت ایران بود.
اسناد نشان میدهد این واشنگتن بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسیر چالش با ایران را انتخاب کرد.
حالا پس از ۴۶ سال تاریخ گواهی میدهد واکنش دانشجویان آغازی بود برای پایان کار یک ایستگاه اطلاعاتی که در ظاهر سفارت نام گرفته بود.