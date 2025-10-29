نقش کلیدی والدین در تربیت دینی فرزندان
معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نقش والدین در تربیت دینی فرزندان گفت: نباید در برنامههای فرهنگی کشور نسبت به فریضه نماز غفلت شود.
حجتالاسلام حمیدرضا اربابسلیمانی در اجلاس نماز مازندران در تنکابن، با اشاره به اهمیت توجه به نماز در برنامههای فرهنگی کشور، از نقش تفاهمنامههای مشترک با ستاد اقامه نماز در توسعه این فرهنگ سخن گفت.
وی با اشاره به توصیههای مقام معظم رهبری در زمینه اقامه نماز، افزود: ستاد اقامه نماز با هدف هشدار مستمر به مسئولان برای جلوگیری از غفلت در این حوزه، سالهاست که فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی تفاهمنامههای مشترک میان ستاد اقامه نماز کشور و دستگاههای اجرایی را از اقدامات مؤثر در این زمینه دانست وتصریح کرد: این تفاهمنامهها مبنای برنامهریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزههای مختلف از جمله هنر، سینما و رسانه هستند.
اربابسلیمانی با تأکید بر دغدغه مشترک وزیر فرهنگ و حجتالاسلام قرائتی در زمینه ترویج نماز، اظهار داشت: نباید در برنامههای فرهنگی کشور نسبت به نماز غفلت شود. تاکنون بیش از ۷۰۰ مسجد و نمازخانه بین راهی با هدایت و پیگیریهای حاج آقا قرائتی احداث شدهاند.
وی برگزاری سالانه اجلاسهای نماز در سراسر کشور را اقدامی فرهنگی و بیدارگر دانست و گفت: این اجلاسها همچون اذانی فرهنگی هستند که با طنین خود، جامعه را نسبت به اهمیت نماز بیدار میکنند.
معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد با اشاره به نامگذاری هدفمند اجلاس امسال، افزود:طبق تحقیقات انجامشده، اکثر جوانان نماز را در خانه و از والدین خود آموختهاند. این موضوع نشاندهنده نقش کلیدی مادران در تربیت دینی فرزندان است؛ نقشی که گاه در چرخه زندگی از آن غافل میشویم.
وی از همکاری مستمر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ستاد اقامه نماز کشور خبر داد و گفت: تفاهمنامههای مشترک میان این دو نهاد در حال اجراست و تلاش داریم با برنامهریزی دقیق، فرهنگ نماز را در جامعه ارتقاء دهیم.