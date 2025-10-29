نتایج بخش معارف قرآن و حدیث (کتبی) سی‌ویکمین جشنواره قرآنی و حدیثی المصطفی (ص) اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نتایج بخش معارف قرآن و حدیث (کتبی) سی‌ویکمین جشنواره قرآنی و حدیثی المصطفی (ص) اعلام شد.

این جشنواره با هدف ترویج معارف قرآن و اهل‌بیت (ع) و شناسایی نخبگان قرآنی در میان طلاب و دانش‌پژوهان جامعه‌المصطفی برگزار می‌شود.

بر اساس اطلاعیه دبیرخانه جشنواره، در مرحله مقدماتی این بخش، مطابق با دفترچه راهنمای جشنواره، قرعه‌کشی میان همۀ افراد راه‌یافته به مرحله نهایی انجام شده است و به قید قرعه، کارت هدیه ۵ میلیون ریالی به جمعی از برگزیدگان اهدا می‌شود که شامل ۱۰ نفر از راه‌یافتگان مقطع تمهیدیه، ۲۰ نفر از راه‌یافتگان مقاطع کاردانی و کارشناسی و ۲۰ نفر از راه‌یافتگان مقاطع ارشد و دکتری هستند.

همچنین کارت هدیه برندگان به منظور قدردانی از تلاش و حضور فعال شرکت کنندگان در بخش کتبی طی مراسم اختتامیه جشنواره در هر واحد به همراه دیگر جوایز اهدا خواهد شد.

آزمون مرحله نهایی بخش معارف قرآن و حدیث برای راه‌یافتگان روز شنبه ۲۴ آبان ماه، حضوری برگزار خواهد شد.

اطلاعات تکمیلی درباره مکان برگزاری و جزئیات اجرایی آزمون، از طریق کانال اداره کل قرآن و حدیث جامعه المصطفی (ص) به نشانی @quran_miu اطلاع‌رسانی می‌شود.

راه‌یافتگان مقطع تمهیدیه

راه‌یافتگان مقاطع کاردانی و کارشناسی

راه‌یافتگان مقاطع ارشد و دکتری