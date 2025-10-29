\u00a0\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632\u060c\u00a0 \u062f\u0631 \u0641\u06cc\u0646\u0627\u0644 \u0648\u0632\u0646 \u06f5\u06f8- \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06af\u0631\u0645 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u062a\u06a9\u0648\u0627\u0646\u062f\u0648 \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u06af\u0626\u0648\u0631\u06af\u06cc \u06af\u0648\u0631\u062a\u0633\u06cc\u0641 \u0627\u0632 \u0631\u0648\u0633\u06cc\u0647 \u0628\u0647 \u0628\u0631\u062a\u0631\u06cc \u06f2-\u06f0 \u0631\u0633\u06cc\u062f \u0648 \u0645\u062f\u0627\u0644 \u0637\u0644\u0627 \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u062e\u0648\u062f \u06a9\u0631\u062f.\u00a0\n\u00a0\n\u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062f\u0627\u0644\u060c \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0637\u0644\u0627\u06cc \u062a\u06a9\u0648\u0627\u0646\u062f\u0648\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u062c\u0647\u0627\u0646 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u06f1\u06f0 \u0633\u0627\u0644 \u0627\u0633\u062a.\u0628\u06cc\u0633\u062a\u200c\u0648\u0647\u0641\u062a\u0645\u06cc\u0646 \u062f\u0648\u0631\u0647 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u06a9\u0648\u0627\u0646\u062f\u0648 \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u06f9\u06f8\u06f9 \u062a\u06a9\u0648\u0627\u0646\u062f\u0648\u06a9\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0628\u0647 \u0645\u062f\u062a \u0647\u0641\u062a \u0631\u0648\u0632 \u062f\u0631 \u0648\u0648\u0634\u06cc \u0686\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.