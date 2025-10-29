پخش زنده
شیوهنامه اعزام اعضای هیئت علمی جوان به کشور چین با هدف ارتقای توان علمی، تقویت همکاریهای بینالمللی و گسترش ارتباطات فناورانه میان ایران و چین ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شیوهنامه اجرایی اعزام اعضای هیئت علمی جوان دانشگاهها به فرصت مطالعاتی در کشور چین، با هدف ارتقای توان علمی، تقویت همکاریهای بینالمللی و توسعه ارتباطات فناورانه میان ایران و چین، با امضای معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان تصویب شد.
این شیوهنامه با تأکید بر نقش دانشگاهها در تحقق اقتصاد دانشبنیان و در راستای حمایت از اعضای هیات علمی جوان کشور، زمینه حضور آنان را در حوزههای نوظهور و اقتدارآفرین از جمله هوش مصنوعی، کوانتوم، فناوریهای پیشرفته، مواد و ساخت، زیستفناوری، علوم شناختی، میکرو و نانوالکترونیک و امنیت سایبری فراهم میکند.
بر اساس مفاد شیوهنامه، اعضای هیات علمی واجد شرایط که در قالب «طرح جهت» یا «طرح شهید شهریاری» جذب شدهاند، میتوانند به مدت یکسال در مراکز علمی و فناورانه کشور چین به انجام فرصت مطالعاتی بپردازند. پرداخت تسهیلات مالی شامل کمک هزینه زندگی، مسکن، بلیت رفت و برگشت و بیمه درمانی بینالمللی، از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری انجام خواهد شد.
دبیرخانه اجرایی این طرح در بنیاد ملی نخبگان مستقر است و وظیفه ارزیابی پروندهها، نظارت بر روند اجرا و ارزیابی عملکرد برگزیدگان را بر عهده دارد. همچنین پس از پایان دوره، اعضای اعزامی موظفند دانش و تجربه کسبشده را از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی و ارائه مقالات علمی در کشور منتقل کنند.
این شیوهنامه در ۱۰ ماده و با امضای دکتر حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، تصویب شده است.