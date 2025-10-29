بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مجمع انتخابات هیئت کاراته استان بوشهر با حضور رئیس فدراسیون کاراته، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان و اعضای هیئت کاراته برگزار شد.
در پایان رأیگیری محمد صادق علامی با کسب اکثریت آراء (۲۵ رای) به عنوان رئیس هیئت کاراته استان بوشهر انتخاب شد.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر در این مجمع با اشاره مشکلات و اختلافات گذشته این هیات که باعث کم فروغ شدن مسیر استعدادیابی و قهرمان پروری ورزشکاران این رشته شده بود، بیان کرد: نیاز است با همدلی و همفکری مربیان و پیشکسوتان این رشته، دوباره جایگاه کاراته استان به سطح اول کشور باز گردد.
موسی کشتکار اظهار کرد: در بعد زیرساختها و تجهیزات اداره کل ورزش و جوانان همراه هیات کاراته استان خواهد بود.
وی افزود: با توجه به منابع محدود اداره کل ورزش و جوانان رئیس هیات به دنبال جذب حامی مالی و منابع پایدار برای پیشرفت این رشته خواهد بود.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر گفت: یکی از تاکیدات این ادارهکل به هیاتهای ورزشی برگزاری مجامع عمومی و سالیانه است تا چالشها را به فرصت تبدیل کرده و در این مسیر گام برداریم.
در ادامه رئیس فدراسیون کاراته نیز در خصوص برنامههای مختلف برای ارتقای سطح ملی و بینالمللی رشته کاراته، اظهار کرد: نخستین و مهمترین رویداد، بازیهای آسیایی ناگویا است که با فاصله زمانی حدود یک سال برگزار میشود و امیدواریم تیم به جایگاه اصلی خود برسد.
مسعود رهنما افزود: مهمترین کاری که دنبال میکنیم، پس گرفتن میدان مسابقات است. ما میدان خود را از دست داده بودیم و از هفت مدال طلا به یک مدال طلا کاهش داشتیم، اما با بهرهگیری از جدیدترین شیوههای تمرینی، قصد داریم سطح فنی ملیپوشان و مربیان را با آموزشهای تخصصی ارتقا دهیم.
وی بیان کرد: با بازپسگیری میدان مسابقات، حوزه بینالمللی را نیز خواهیم گرفت و برنامههای ورزشی گستردهای را دنبال خواهیم کرد.
رئیس فدراسیون کاراته درباره استعدادیابی نیز گفت: استعدادیابی در رشتهای مانند کاراته که جمعیت غیرسازمانیافته آن حدود یک میلیون نفر و سازمانیافته آن حدود ۳۰۰ هزار نفر است، نیازمند راهبردی دقیق و حفظ استعدادها در استانهای مختلف است. ما باید استعدادهای موجود را شناسایی و مراقبت کنیم.
رهنما در خصوص اعزام ورزشکاران به مسابقات بینالمللی نیز، عنوان کرد: با توجه به محدودیتهای تمرینی، یک ورزشکار کاراته در طول سال حداکثر دو بار میتواند به نقطه اوج آمادگی برسد. بنابراین، اعزامها فقط در مواقع ضروری و برای رساندن ورزشکار به نقطه اوج انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: ما با برنامهریزی دقیق و علمی به دنبال ارتقای سطح فنی و بینالمللی کاراته هستیم و به این مسیر پایبند خواهیم بود.
رئیس فدراسیون کاراته مهمترین رویداد پیش روی فدراسیون را بازیهای کشورهای اسلامی که آذرماه در عربستان برگزار خواهد شد عنوان کرد و افزود: پس از آن تیم ملی کاراته به مسابقات جهانی مصر اعزام خواهد شد.