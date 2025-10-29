به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کاروان ترویج بهره وری ویژه الگوی ملی محصولات با رویکرد تغییر اقلیم و کاهش کشت محصولات پر اب بر و افزایش کشت محصولات کم اب بر و گیاهان داوگرویی برگزار شد .

این تغییر اقلیم باعث شده کشاورزان برای افزایش بهره وری اب چاره‌ای جز جایگزین محصولات کم آب بر نداشته باشند و به سمت کاشت گیاهان کم آب بر، چون گلرنگ، مارچوبه، کاملینا، کلزا، زعفران حرکت کنند.

به گفته کارشناسان میزان بارندگی‌ها در مقایسه با سال‌های گذشته حدود ۳۳۰ میلی‌لیتر و در طولانی مدت حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است و کشاورزان باید از ارقام مقاوم به خشکسالی و تنش‌های محیطی و از روش‌های زراعی و استفاده از ماشین‌های مناسب زراعتی استفاده کنند.

در شرایط تغییر اقلیم از کشت محصولات پر آب بر باید جلوگیری شود و بجای آن محصولات کم آب بر کشت شود.

کشاورزان در راستای بالا بردن بهره وری آب در بخش کشاورزی نیازمند حمایت‌اند

سالانه در بیش از ۱۶۰ هزار هکتار از اراضی شهرستان کبودراهنگ انواع گیاهان دیم و ابی کشت می شود.