به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، همزمان با برگزاری دومین کنگره ملی سه هزار شهید خراسان شمالی، جمعی از مسئولان ارشد استان با خانواده‌های معظم شهید مرتضی حسینی و شهید حسن اسدی بربری‌ها دیدار کردند.

در این دیدار‌ها بهمن نوری استاندار خراسان شمالی، حجت‌الاسلام والمسلمین نوری نماینده ولی‌فقیه در استان و سردار اکبری فرمانده سپاه جوادالائمه (ع) حضور داشتند.

استاندار خراسان شمالی در حاشیه این دیدار‌ها با اشاره به مقام والای شهدا اظهار داشت:دیدار با خانواده شهدا حس و حال دیگری دارد و نور محبت الهی مرهمی بر زخم‌های آنان است.

بهمن نوری افزود: شهیدان با خدا معامله کردند و خانواده‌های آنان نیز در ادامه این مسیر رسالتی سنگین بر دوش دارند.

شهید حسن اسدی بربریها، از رزمندگان بسیجی بجنورد، در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۶۲ در منطقه‌ی مهران به شهادت رسید.

همچنین پاسدار شهید سید مرتضی حسینی از شهرستان اسفراین در حین انجام مأموریت در مناطق مرزی سیستان و بلوچستان در سال ۱۴۰۲ به فیض عظیم شهادت نائل آمد.