به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مراسم تشییع پیکر پاک سرهنگ دوم شهید میثم علی خواه امروز ۷ آبان، از منزل پدری اش در روستای گرکرود شهرستان املش تا مسجد امام حسین (ع) این روستا برگزار و در گلزار شهدای همین مسجد به خاک سپرده شد.

شهید میثم علی خواه روزگذشته در درگیری مستقیم با اراذل و اوباش مسلح به سلاح جنگی در شهرستان لاهیجان زخمی شد و قبل از انتقال به بیمارستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.