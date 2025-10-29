به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، معاون اول وی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای اقتصاد، کار، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی، رئیس‌کل بانک مرکزی و همچنین رئیس‌کل گمرک و معاون نظارت اقتصادی معاون اول برگزار شد، مصوبات مهمی برای ساماندهی و نوسازی گمرکات کشور به تصویب رسید.

براساس این تصمیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ظرف حداکثر یک ماه برنامه عملیاتی مدیریت یکپارچه و هماهنگ گمرکات کشور را تدوین و ارائه کند، این برنامه باید مبتنی بر مطالعه الگو‌های استاندارد جهانی و همراه با ارائه الگوی مناسب برای ایران، زمان‌بندی مشخص و فازبندی اجرایی باشد، همچنین به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده است از ظرفیت مشاوران داخلی و خارجی و نهاد‌های بین‌المللی بهره بگیرد.

مطابق بند دیگر این مصوبه، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه، تشریفات گمرکی را در ۱۵ گمرک اصلی کشور متمرکز کند.

همچنین حداکثر تا پایان برنامه هفتم پیشرفت، ۱۰ دستگاه ایکس‌ری هوشمند پرسرعت برای گمرکات مرزی از محل درآمد‌های پرتونگاری و سایر منابع از جمله فاینانس تأمین نماید.

از سوی دیگر ۱۰ دستگاه ایکس‌ری پرسرعت تولید داخل مطابق استاندارد‌های بین‌المللی برای گمرکات داخلی خریداری کند.

این مصوبه در شرایطی تصویب شده است که طی هفته‌های اخیر، فشار‌های سیاسی برای پذیرش برخی دستگاه‌های ایکس‌ری موجود در گمرکات مطرح بود. حال با ورود مستقیم ستاد هماهنگی اقتصادی و امضای رئیس‌جمهور، به‌نظر می‌رسد سرنوشت تجهیزات اسکن و آشکارساز در مبادی گمرکی کشور متحول شده و به جمع‌بندی نهایی نزدیک شده است.

براساس متن ابلاغی دولت، دستور خرید خارجی ۱۰ دستگاه ایکس‌ری پیشرفته هوشمند برای ۱۰ گمرک فعال مرزی صادر شده است و ۱۰ دستگاه پرسرعت دیگر نیز از تولید داخل تأمین خواهد شد.