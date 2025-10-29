به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی در پی سفر اخیر به تهران، به ارائه گزارشی از نشست‌های خود با مدیران ارشد ملی پرداخت که با محوریت پیگیری پروژه‌های کلیدی و هموارسازی مسیر سرمایه‌گذاری در استان برگزار شده بود.

در این گزارش آمده است:

سلام و ارادت خدمت همه هم‌استانی‌های عزیز و پرتلاش



سال جاری با شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است؛ مسیری که با تمام توان در مجموعه مدیریتی استان یزد برای تحقق آن گام برداشته‌ایم. هدف مشترک ما ارتقای تولید، جذب سرمایه‌های جدید و ایجاد فرصت‌های پایدار اشتغال است.



در سفر کاری روز گذشته به تهران، چند نشست مهم در سطح ملی انجام شد تا پیگیری امور استان در محور‌های صنعت، معدن و گردشگری با جدیت دنبال شود:



بازدید از واحد تولیدی گروه تجاری گلستان:

این بازدید با هدف بررسی زمینه‌های همکاری و جلب سرمایه‌گذاری گروه تجاری گلستان که بنیانگذار و مدیران آن با افتخار ریشه‌ای یزدی دارند (خاندان گرامی) صورت گرفت. در این بازدید مقرر شد زمینه‌های گسترش اقدامات عام المنفعه در استان فراهم شود.



نشست با مدیرعامل گروه مالی گردشگری:

در دیدار با بزرگ‌ترین هلدینگ گردشگری، استفاده از ظرفیت این گروه برای تعریف پروژه‌های جدید در حوزه راهبردی، یعنی صنعت گردشگری استان بررسی شد. این طرح‌ها علاوه بر اشتغال‌زایی، تقویت جایگاه جهانی یزد در گردشگری را در بر دارد.



نشست با مدیرعامل ایمیدرو:

یزد، قلب تپنده صنعت و معدن ایران است. در این دیدار، تسریع اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای و رفع موانع پیش‌روی پروژه‌های معدنی استان در دستور کار قرار گرفت تا مردم شریف یزد هرچه زودتر آثار آن را در زندگی روزمره لمس کنند.



نشست با دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد:

برای جهش صادرات و توسعه سرمایه‌گذاری، بر استفاده حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد تأکید شد تا مسیر ورود سرمایه‌های داخلی و خارجی به یزد هموارتر شود.



تمام این تلاش‌ها برای ساختن فردایی روشن‌تر برای یزد و مردم نجیبش است.

ما در مسیر خدمت، رفع موانع تولید و توسعه سرمایه‌گذاری را وظیفه خود می‌دانیم؛ و با لطف خدا و همراهی مردم، آینده‌ای شکوفا در انتظار استانمان خواهد بود.