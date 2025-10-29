رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی از توسعه و به‌روزرسانی سامانه‌های هوشمند نظارتی در محور‌های مواصلاتی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بهزاد حسن‌زاده با اشاره به گسترش زیرساخت‌های هوشمند حمل‌ونقل در محور‌های استان اظهار کرد: هم‌اکنون ۴۳ دستگاه دوربین نظارت تصویری در جاده‌های آذربایجان‌غربی فعال است که از این تعداد، ۴ سامانه جدید در سال جاری نصب شده و ۳۲ دستگاه جایگزین جدید نیز در مرحله مناقصه قرار دارند.

وی افزود: در حال حاضر ۴ سامانه توزین در حال حرکت (WIM) در محور‌های استان فعال است و ۲ سامانه دیگر نیز در حال ارتقا است، همچنین ۴۱ سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور در سطح استان فعالیت دارند که تا پایان سال جاری، ۱۰ سامانه جدید دیگر به مجموعه نظارت الکترونیکی استان افزوده خواهد شد.

رئیس مرکز مدیریت راه‌ها تصریح کرد: در حال حاضر ۱۲۸ دستگاه سامانه ترددشمار در محور‌های مختلف استان فعال است که طی سال جاری ۴ دستگاه جدید به این شبکه اضافه شده است.

افزون بر این، ۶ دستگاه نمایشگر صنعتی نیز به‌منظور بهبود نظارت و تسهیل فرآیند پایش ترافیک و حمل‌ونقل مرزی در مرکز پایش پایانه مرزی تمرچین نصب شده است.

حسن‌زاده با تأکید بر اهمیت توسعه سامانه‌های هوشمند نظارتی در مدیریت ترافیک جاده‌ای گفت: به‌کارگیری این تجهیزات نقش مؤثری در افزایش ایمنی راه‌ها، کاهش سوانح، رصد دقیق وضعیت تردد و تصمیم‌گیری سریع در شرایط اضطراری دارد و زمینه‌ساز ارتقای بهره‌وری در نگهداری راه‌ها و مدیریت حمل‌ونقل جاده‌ای است.