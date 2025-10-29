پخش زنده
در چهارمین روز از هجدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان، ۳۱ گروه نمایشی به اجرای برنامه پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، گروههای نمایشی در ۶ نقطه شهرمریوان و روستاهای اطراف آن، لحظاتی پر از نشاط و هیجان خلق کردند.
در این جشنواره ۴۳ گروه نمایشی از میان بیش از ۲۴۰ اثر ارسالی در بخشهای مختلف از جمله آزاد، آیینی، سنتی، دگرگونهها و نشتیمان به اجرای برنامه پرداختند.
نمایشهای راه یافته در طول چهار روز برگزاری این جشنواره، ۱۰۶ بار در مکانهای مختلف از جمله دریاچه زریبار، پارک شانو، پارک ملت و میدان باوهرهشی اجرا شد.
هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان فردا هشتم آبان ماه با معرفی نفرات و گروههای برتر به کار خود پایان خواهد داد.