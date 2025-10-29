به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ هیات دولت با اشاره به ارائه گزارش وزرایی که در جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کردند، گفت: وجه نظارتی مجلس را به رسمیت می‌شناسیم، اما باید راجع به هر اقدامی که این روز‌ها باعث تشویش اذهان مردم و بر هم زدن اجتماع معنادار ایرانیان در راستای هویت ملی شود، مراقبت کنیم.

وی همچنین در خصوص عدم خروج ایران از لیست سیاه FATF گفت: هنگام تصویب خروج از CFT و پالرمو هم میدانستیم که روند خروج از لیست سیاه زمان‌بر است و به سرعت اتفاق نمی‌افتد. بانک مرکزی در این خصوص گزارش مفصلی ارایه کرده است و وزیر اقتصاد نیز این آمادگی را دارد که توضیحات کاملی به اهالی رسانه ارایه کند.

پیش‌بینی فروش ۷۰ همتی درخصوص نمایشگاه «فَر ایران»

سخنگوی دولت با بیان اینکه معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری گزارشی درخصوص برگزاری «المپیک فناورانه» در جلسه امروز هیات دولت مطرح کرد، اظهار داشت: این رویداد در حال برگزاری است و اختتامیه آن روز پنج‌شنبه برگزار خواهد شد.

وی همچنین درخصوص نمایشگاه «فر ایران»، اظهار داشت: پیش بینی می‌شود که این نمایشگاه، فروش ۷۰ همتی داشته باشد.

تاکید رئیس‌جمهور پزشکیان بر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و عدالت در پرداخت

سخنگوی دولت گفت: نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، نظم بودجه‌ای و عدالت در پرداخت از نکاتی است که به شدت مورد تاکید رئیس‌جمهور پزشکیان است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به نمودار پراکندگی استانی بارش اشاره کرد و افزود: این نمودار نشان می‌دهد که سد‌های ما از وضعیت خوبی برخوردار نیستند و باید همچنان مراقب مصرف خود باشیم.

مهاجرانی درخصوص پیگیری دریافت خسارات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، خاطر نشان کرد: کارسازی از همان ابتدا توسط معاونت حقوقی آغاز و مستندات با همکاری و هماهنگی تمام دستگاه‌ها در حال تهیه است، اما فرآیند پیگیری‌های حقوقی زمانبر است.

سخنگوی دولت همچنین به جذب ۲۷ هزار نفر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره کرد و گفت: نیمی از آنها پرستار هستند و همچنین ۳۰۰ مجوز مراقبت در منزل ارائه شد.

محدودیت تخصیص ارز دلیل گرانی برخی از کالا‌ها

وی در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش نرخ حبوبات، اظهار داشت: حبوبات یکی از خوراک‌های اصلی مردم است به ویژه برای اقشاری است که تامین پروتئین از گوشت قرمز برایشان دشوار است، و لذا به عنوان یک ماده غذایی حائز اهمیت در ستاد تنظیم بازار و بانک مرکزی مورد توجه است. در این خصوص نیز دولت مشکلی در شفاف‌سازی نداشته و ندارد و هر زمان که لازم باشد اطلاعات به صورت شفاف در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

سخنگوی دولت دلیل این افزایش قیمت را محدودیت تخصیص ارز دانست و بیان کرد: صف دریافت ارز تا حدودی طولانی شده بود و قابل انکار نیست، اما مشکلات در حال حل شدن است. واردات برنج پاکستانی هم در حال پیگیری است.

رفع فیلترینگ در دستور کار است

مهاجرانی در پاسخ به سوالی درباره رفع فیلترینگ و اینکه «گفته‌اید احتمالاً اسرائیل از فیلترینگ در ایران سود می‌برد»، گفت: سودی که گفتم از جنس عدم یکپارچگی اجتماعی است و طبیعتاً بر این موضوع معتقد هستیم که هر آن چیزی که یکپارچگی اجتماعی ما را به هم می‌زند موجب سود دشمنان ما خواهد شد، موضوعات در دستور کار هست و طبق رویه‌ای که دارد دنبال می‌شود.