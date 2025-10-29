پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: سامانه ملی برای ثبت شکایت فوری از عملکرد نظام اداری در سه استان البرز، قزوین و تهران کار میکند و در هفته گذشته رکورد تماسهای گرفته شده با این سامانه شکسته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علاءالدین رفیع زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شکایتهای مردم سه مؤلفه اصلی دارد؛ بیشترین شکایت مردم از کار نکردن سامانهها در برخی دستگاههاست.
رئیس سازمان اداری و استخدامی افزود: یکی دیگر از شکایتها در خصوص کار نکردن تلفنهای گویای دستگاههای اجرایی است و شکایت دیگر مردم در خصوص موضوع عدم تکریم ارباب رجوع در برخی از دستگاههای اجرایی است که این مسایل بیشترین شکایت مردم در تهران است.
وی با بیان اینکه مهمترین هدف ما اصلاح نظام اداری بر اساس نگاه مردم است گفت: اگر لازم باشد در این زمینه قانون بدهیم قانون میدهیم و اگر نیاز به تشویق و برنامه ریزی باشد انجام میدهیم.